A fost publicata in Monitorul Oficial Ordonanta militara nr. 10 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19. Text integral

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a emis luni Ordonanta militara nr. 10 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19. Prezentam integral textul documentului: "ORDONANTA MILITARA nr. 10 din 27.04.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 …

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 321 din 16 aprilie a fost publicata Ordonanta militara nr. 9 din 16.04.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID 19. Iata, in continuare, textul integral al actului normativ, semnat de ministrul afacerilor Interne, Ion Marcel Vela. Avand in…

- Ordonanta militara nr. 9 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 a fost publicata joi seara in Monitorul Oficial. Ministrul Afacerilor Interne a emis joi aceasta ordonanta. "ORDONANTA MILITARA nr. 9 din 16.04.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19…

- Ministrul Afacerilor Interne a emis, joi, Ordonanta militara nr. 9 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19. Prezentam integral textul documentului: "ORDONANTA MILITARA nr. 9 din 16.04.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 Avand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta…

- In aceasta noapte a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 301 din 10 aprilie 2020 Ordonanta Militara nr. 8 din 09.04.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID 19.Iat textul integral al actului normativ Avand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta de urgenta…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 284 a fost publicata ORDONANTA MILITARA numarul 7 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID 19Iata in continuare textul integral al actului normativAvand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1 1999 privind regimul…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 257 a fost publicata Ordonanta militara nr. 4 din 29.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID 19 Iata, in continuare, textul integral al actului normativ, semnat de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Ion Vela: Avand in vedere dispozitiile…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 242 din 24 martie a fost publicata Ordonanta militara 3 privind masurile de prevenire a raspandirii COVID 19. Actul normativ este semnat de ministrul Afacerilor Interne marcel Ioan Vela, si vazut, spre aprobare de primul ministru Ludovic Orban Avand…