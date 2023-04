A fost prins Mihail Șaran, patronul firmei de mobilă care a țepuit peste 130 de clienți Mihail Saran, patronul firmei de mobila „Bismobil Kitchen”, a fost prins vineri dimineata, dupa ce in urma cu o saptamana reusise sa fuga chiar de la tribunal. El a fost dus in arest preventiv. Intrebat cum a reusit sa-si scoata bratara, cand a evadat la 7 aprilie, patronul firmei de mobila a raspuns: „Simplu”. In tot acest timp, Saran a fost ajutat de un prieten sa se ascunda, scrie NewsMaker . Fondatorul „Bismobil Kitchen” a evadat la 7 aprilie dupa ce magistratii de la Chisinau au decis ca acesta trebuie sa revina in penitenciar, dupa ce acesta fusese pana atunci in arest la domiciliu. Politistii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Mihail Șaran, fondatorul Bismobil Kitchen, suspectat ca a inșelat sute de clienți din Romania și Republica Moldova, lasandu-i fara mobila, a fost arestat pentru 20 de zile. El a fost prins de autoritați pe Aeroportul Chișinau, in timp ce se pregatea sa paraseasca țara.