Un studiu realizat de oamenii de știința americani a prezentat o noua explicație a originii Marelui Sfinx de la Giza, situat pe malul vestic al riului Nil, in Egipt. Specialiștii de la Universitatea New York au presupus ca structura monumentala ar putea fi o formațiune naturala cunoscuta sub numele de yardang, care a fost formata in urma unor procese naturale. Despre acest lucru a relatat publi