A fost prelungit contractul de reabilitare a Căii Eroilor Primaria Targu Jiu a decis sa prelungeasca de la 1 iulie contractul privind reabilitarea și modernizarea Caii Eroilor pe care se afla amplasate operele brancușiene Masa Tacerii, Poarta Sarutului și Coloana Infinitului. Contractul inițial a fost semnat in luna februarie 2020 și ar fi trebuit sa fie gata in 12 luni. Nu a fost cazul pentru ca firma din Italia nu și-a onorat angajamentele, iar la un moment dat a subcontractat lucrarile catre alta societate de construcții. De atunci și pana in momentul de fața contractul a fost prelungit de doua ori prin act adițional. Constructorul nu a reușit sa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

