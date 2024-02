A fost numită cea mai mică vertebrată din lume Aceasta specie unica, cunoscuta sub numele de broasca-purice (Brachycephalus pulex), a fost descoperita in 2011. Reprezentanții sai sint de marimea unui bob de mazare. In medie, lungimea broaștei este de 7-8 milimetri, in funcție de sex (femelele sint puțin mai mari). Cercetatorii considera ca aceasta specie este cea mai mica specie de vertebrate. Conform acestui parametru, ea a depașit Citeste articolul mai departe pe noi.md…

