- Portalul ro-alert.ro, dedicat sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta, a fost lansat sambata, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat. Sistemul va fi testat la nivel national, incepand din 17 septembrie, iar apoi va deveni operational, urmand…

- Lansarea portalului web ro-alert.ro reprezinta o noua etapa in procesul de punere in funcțiune a aplicației RO-ALERT de avertizare și alarmare a populației in situații de urgența. Informarea populației privind funcționarea aplicației RO-ALERT este necesara pentru continuarea testelor la nivel regional…

- Ministerul Administratiei si Internelor a lansat astazi, incepand cu ora 9.00, portalul web www.ro-alert.ro, dedicat informarii populației privind aplicația RO ALERT, destinata avertizarii in situații de urgența extreme. Platforma electronică www.ro-alert.ro este proiectata ca sursă completă de informare…

