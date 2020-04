Stiri pe aceeasi tema

- Doua companii din industria de Aparare au dezvoltat un aparat care masoara de la distanța temperatura oamenilor. Scanerul termic dezvoltat in Romania poate fi folosit in locuri aglomerate precum aeroporturi, puncte de trecere a frontierei sau in camerele de triaj ale spitalelor.

