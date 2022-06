Stiri pe aceeasi tema

- Un nou protest al șoferilor romani fața de scumpirile la benzina și motorina. Cateva zeci de conducatori auto din Constanța s-au adunat in parcarea unui centru comercial și au plecat sa alimenteze mașinile la o benzinarie. Aceștia au incercat sa bage in rezervoare cantitați infime de benzina sau motorina,…

- Primele gaze extrase din perimetrele offshore de mica adancime Ana și Doina au intrat miercuri in sistemul național de transport, anunța Black Sea Oil & Gas. Compania estimeaza ca cele doua zacaminte vor produce anul acesta jumatate de miliard de metri cubi de gaze. „Black Sea Oil & Gas („BSOG”) impreuna…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, miercuri, la reuniunea ministeriala "Apel la actiune pentru securitatea alimentara globala" ("Global Food Security Call to Action"), context in care a declarat ca, in contextul conflictului din Ucraina,

- La data de 18 mai a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice al I.P.J. Constanta au desfasurat activitati pe linia prevenirii si combaterii infractionalitatii in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala, fiind verificate 3 societati comerciale, din municipiul…

- Un episod desprins parca dintr-un film de acțiune a avut loc recent pe strazile din orașul de la malul marii. Polițiștii au pornit pe urmele unui autoturism despre care s-a aflat ca ar fi fost condus haotic. Oamenii legii au incercat sa opreasca mașina respectiva, dar cum șoferul nu s-ar fi conformat,…

- Pompierii dobrogeni au fost solicitați sa intervina in acest weekend intr-un caz oarecum mai neobișnuit. Un caine din rasa Pitbull a fost salvat zilele acestea de pompierii de la Stația din Tuzla. Animalul era orb și cazuse intr-o canalizare din Eforie Sud. „Colegii de la Stația de Pompieri Tuzla…

- Porturile romanești Galați și Constanța sunt porți comerciale esențiale pentru transportul de marfuri catre Uniunea Europeana, in contextul razboiului din Ucraina. Ministerul Transporturilor, condus de colegul nostru social-democrat Sorin Grindeanu, are ca obiective in aceasta perioada dezvoltarea…

- Daca de Paste litoralul tarii noastre nu este printre destinatiile turistice favorite, romanii preferand agroturismul in Romania sau o vacanta in strainatate, de 1 Mai agentii economici de pe litoralul romanesc isi iau "revansa", avand "primele serii consistente de turisti" din an."De Paste, in general,…