Stiri pe aceeasi tema

- ■ un nemtean va sta 4 ani si 6 luni dupa gratii pentru ca a agresat o adolescenta de 15 ani ■ apoi, baut si fara permis, a iesit cu masina la plimbare ■ Un individ care a agresat o minora in bataie, apoi aproape in coma alcoolica s-a urcat la volan si a plecat […] Articolul A batut o adolescenta, a…

- Municipalitatea continua eforturile de dezvoltare a infrastructurii medicale din Iași. In acest sens, in ședința Consiliului Local de miercuri, 31 martie, va fi dezbatut un proiect de hotarare care vizeaza aprobarea unui acord de parteneriat pentru dezvoltare locala, in vederea susținerii sectorului…

- Pe fondul cresterii numarului de cazuri de COVID-19 care necesita ventilatie mecanica, autoritatile au intocmit toate formalitatile necesare pentru ca Sectia mobila ATI de la Botosani sa fie adusa la Iasi. Tinand cont de dinamica in crestere a numarului de pacienti Covid19 cu forme medii-sever si severe,…

- In urma cu mai bine de un deceniu, Ministerul Culturii a inițiat programul „Tezaur uman viu”, pentru pastrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial. De atunci și pana in prezent, peste 60 de romani au primit din partea Ministerului Culturii titlul de „Tezaur uman viu”, fiindu-le recunoscuta…

- Doua tamponari, in fiecare fiind implicate cate doua autoturisme, au avut loc la interval de doar cateva minute, in aceeasi localitate, Traian, vineri, 19 martie. Din primele informatii oferite de pompierii nemteni, solicitati sa intervina, primul accident, soldat cu o persoana incarcerata, s-a produs…

- Primul ajutor poate salva viețile celor care se afla in stare grava. In jurul orei 09.00, jandarmii care asigura ordinea la Palatul de Justiție Iași au observat pe holul instituției o persoana careia brusc i s-a facut rau și a cazut. Unul dintre jandarmi a trecut imediat la acordarea primului ajutor,…

- Directia de Sanatate Publica Bacau a anuntat decesul unei femei, in varsta de 73 de ani, la cateva ore dupa ce a fost vaccinata impotriva COVID 19, la Centrul de la Spitalul Județean de Urgența „In perioada de supraveghere post-vaccinala, persoana nu a prezentat modificari ale starii de sanatate. Dupa…

- Ieșenii au auzit o bubuitura la ora 11:00. Imediat, in zona Copou spre Breazu s-a ridicat un nor uriaș de fum. Patru autospeciale de stingere, o cisterna cu apa si 20 de cadre militare s-au deplasat la restaurantul La Castel, din Iasi, acolo unde, a izbucnit un incendiu urias, fumul ajungand pana in…