A fost găsit primarul care a dispărut după ce primăria a luat foc Primarul din comuna argeseana Beleti-Negrest, Mihai Marin, dat disparut dupa ce institutia pe care o conduce a fost distrusa de un foc pus intentionat, a fost gasit de politisti in noaptea de marti spre miercuri. Paznicul unui mall din apropiere l-a vazut in apele raului Arges. Primarul a ajuns la spital cu hipotermie si le-a spus salvatorilor ca a cazut in apa accidental, relateaza Stirile Pro Tv. „Pacientul a fost adus intr-o hipotermie moderata, din cate am inteles a fost scos din apa, fiind si sumar imbracat. Nu are arsuri, are niste leziuni legate de bandajul care-i fusese facut pentru fractura… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

