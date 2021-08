Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de sambata spre duminica, unui timișorean i s-a furat mașina Porsche in valoare de aproape de 100.000 de euro, cumparata recent. Autoturismul a fost sustras din zona Blașcovici și a fost gasita dupa mai multe ore, intr-o parcare din zona Soarelui, mai putin cei 4.000 de lei care se aflau…

- Politistii timisoreni au retinut un tanar in varsta de 20 de ani, banuit ca ar fi furat un autoturism Porsche, in valoare de 94.000 de euro. Tanarul nu are nici macar permis de conducere. In noaptea de 31 iulie spre 1 august, a fost furat un bolid Porsche, in valoare de 94.000 de euro, din ... The post…

- Un timișorean care abia iși inmariculase mașina nou nouța a ramas fara ea, dupa ce hoții i-au luat-o direct din fața blocului. Bolidul Porche a fost gasit abandonat dupa 16 ore, scrie portalul local de știri Opinia Timișoarei . Proprietarul mașinii a povestit pentru sursa citata ca inmatriculase mașina…

- Hoții au dat lovitura, azi noapte, in Timișoara – au furat un Porsche din zona Blașcovici, in jurul orei 4. Proprietarul a reușit sa urmareasca mașina, in valoare de aproape 90.000 euro, cu ajutorul aplicației Porche pana la 04.45 – autoturismul a mers 53 de minute. Apoi hoții au deconectat GPS-ul. Mașina…

- In noaptea de 21 spre 22 iulie, un barbat din Vinga a patruns, prin escaladarea geamului, intr-o locuința de pe strada Vasile Loichița din Timișoara. Din interior a sustras mai multe bunuri, bijuterii și bani, cauzand un prejudiciu estimat la suma 7.000 de euro. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale…

- A furat curent electric in valoare de 700 de lei Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Draganu au finalizat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt și folosirea de instalații clandestine in scopul racordarii directe la retea sau pentru ocolirea…