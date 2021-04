A fost externată fetița opărită cu ciorbă din Huși Reușita a medicilor de la noua Secție de chirurgie plastica și microchirurgie reconstructiva din cadrul Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii „Sf. Maria” Iași. Fetița din Huși, care a fost transferata la aceasta unitate medicala dupa ce a suferit arsuri pe 40% din corp, fiind oparita cu ciorba, a fost externata. De astazi, in cadrul spitalului ieșean funcționeaza SINGURA SECȚIE PEDIATRICA DE CHIRURGIE PLASTICA ȘI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA DIN MOLDOVA și a doua din Romania, cu 30 de paturi, dintre care 10 destinate Unitații Funcționale de Arși, iar 20 de paturi Compartimentului de chirurgie… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

