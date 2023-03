Stiri pe aceeasi tema

- ACS Șoimii Șimand și AFC Universitatea Galați au hotarat ca cele doua jocuri directe din optimile de finala ale fazei eliminatorrii din Liga 2 la... The post Dubla victorie pentru Șoimii Șimand in faza eliminatorie a ligii secunde de futsal appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Maschio Gaspardo, fabrica de utilaje agricole din Chișineu Criș, județul Arad, a sarbatorit zilele trecute 20 de ani de existența. Momentul a fost sarbatorit cu... The post Ca la 20 de ani… Maschio Gaspardo, doua decenii de la deschiderea fabricii din Chișineu Criș appeared first on Special Arad · ultimele…

- Polițiștii rutieri au lasat un tanar din București fara carnet pe o perioada de 3 luni, dupa ce a depașit viteza legala cu inca 60... The post Graba strica treaba! Tanar din București, fara carnet dupa ce a calcat pedala prin Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Gyuszi Balint, antrenorul echipei UTA, nu parea entuziasmat dupa aceasta prima victorie cu el pe banca de la revenirea sa la UTA, dar a parut... The post Gyuszi Balint: „O victorie care ne lasa sa respiram un pic, dar practic nu am rezolvat nimic” appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Cinci luni și doua zile au trecut de cand UTA a obținut ultima victorie in Superliga. Nu mai puțin de 14 meciuri fara victorie au... The post Gura de aer proaspat… UTA ține pasul cu plutonul dupa o victorie așteptata de cinci luni appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Turul campionatului in divizia A2 se incheie cu victoria in fața echipei CSU Oradea cu scorul 0 – 3 (14:25, 17:25, 18:25). „Am facut un meci foarte bun din toate punctele de vedere, am respectat tactica pe care am pregatit-o in ultima saptamana și acest lucru s-a vazut pe tabela. Am terminat prima parte…

- Echipa feminina de volei SCMU Craiova intalneste astazi, de la ora 16.00, in Sala Polivalennta din Banie, pe Dinamo Bucuresti, intr-un meci al etapei a 10-a din Divizia A1. Acesta este primul joc al saptamanii contra bucurestencelor. Spunem asta pentru ca vineri, de la ora 17.00, cele doua formatii…

- SCM Politehnica a incheiat anul cu un succes extrem de important, in deplasare la HC Buzau. Ieri seara a fost 29-27 pentru banateni, care vor ierna pe pozitia a 12-a, la egalitate cu Vaslui, locul 11. Dupa sase partide fara victorie, handbalistii alb-violeti au reusit sa obtina un succes vital in lupta…