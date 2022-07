Instituția Prefectului Județului Iași a anuntat ca, zilele trecute, a fost eliberat primul numar de inmatriculare de culoare verde. Potrivit reprezentanților instituției, vehiculele electrice inmatriculate in Romania primesc, incepand din aceasta saptamana, numere de inmatriculare de culoare verde. In cazul mașinilor deja inmatriculate care respecta criteriile de acordare a numerelor verzi, acestea vor putea fi preschimbate, la cerere, se mai arata in comunicatul Prefecturii. La nivelul județului Iași erau inmatriculate, la inceputul acestui an, aproximativ 430 de vehicule electrice, mai arata…