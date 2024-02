A fost dezvăluit un alt mister al piramidelor din Egipt Piramidele egiptene conțin o mulțime de secrete și mistere, iar imaginile din satelit au ajutat la dezvaluirea unor așa-numite secrete ale naturii. Dupa cum s-a descoperit, in timpul construirii acestor construcții, in apropiere curgea un riu plin cu apa. Acesta a ușurat sarcina constructorilor antici, deoarece livrarea incarcaturilor și materialelor necesare putea fi efectuata pe apa. Omu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

