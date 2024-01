Stiri pe aceeasi tema

- SCMU Craiova a parasit cu fruntea sus actuala ediție a CEV Cup, recunoscandu-se mult inferioara formației poloneze Warta Zawiercie. Joi seara, in Sala Polivalenta, alb-albaștrii au evoluat in manșa retur a optimilor de finala din Cupa CEV impotriva unei echipe mult prea puternice, in fața careia au…

- Pentru al treilea an consecutiv, Faber organizeaza festivalul alternativ de Craciun, FABERLAND, unde aduna la un loc designeri, creativi, artiști locali și DJs intr-un eveniment plin de bucurie. Sambata, 16 decembrie, incepand cu ora 10 și pana la ora 2, FABERLAND propune cadouri creative pentru cei…

- In fiecare noiembrie planeta noastra trece prin zona prin care a trecut și cometa 55P/Tempel-Tuttle. Aceasta a lasat pe orbita cantitați mari de praf care intra in atmosfera Pamantului cand acesta trece prin locul unde se afla ele. Micile particule de praf intra cu viteza mare in atmosfera (71 km/s…

- 13 noiembrie: Lasata Secului la Caminul Cultural din Paclișa. Placinte tradiționale și concert religios cu Oana Bozga Pintea Lasata Secului se sarbatorește la Caminul Cultural din Paclișa, in data de 13 noiembrie. Este o tradiție care amintește tuturor de perioada de post și reflectare care precede…

- Dinozaurii ar fi disparut din cauza prafului și a ceea ce a urmat dupa prabușirea asteroidului Chicxulub pe Terra. Asta au descoperit simularile computerizate ale urmarilor impactului asteroidului care a schimbat viața pe Pamant acum 66 de milioane de ani, potrivit The Guardian.

- Vremea continua sa fie calda pentru acesta data, deși astazi și joi temperaturile vor scadea ușor fața de zilele precedente. Atmosfera va fi mai mult inchisa și temporar se vor inregistra precipitații ușoare. Vantul va sufla slab și moderat cu unele intensificari, la munte. De asemenea, se…

- Zeci de persoane participa sambata la reconstituirea istorico-militara a Luptelor de la Podul Jiului. Evenimentul istoric a avut loc pe 14 octombrie 1916, cu peste un secol in urma. Batalia data la Targu Jiu, la Podul Jiului, a ramas in memoria posteritații datorita rezistenței pe care au reușit sa…