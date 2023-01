Stiri pe aceeasi tema

- Presupusul autor al unei serii de scrisori-capcana adresate, la sfarsitul lui 2022, Ambasadei Ucrainei in Spania si premierului spaniol Pedro Sanchez a fost arestat in nordul Spaniei, anunta miercuri surse din politie, relateaza AFP.Barbatul respectiv, ”un pensionar in varsta de 74 de ani”, a fost arestat…

- Mai multe ambasade ucrainene din strainatate au primit „pachete sangeroase” care contin ochi de animale, a anuntat vineri Ministerul de Externe al Ucrainei, dupa ce o serie de scrisori-bomba au fost trimise in mai multe locații din Spania, inclusiv la ambasada Ucrainei din Madrid și la biroul premierului…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a primit o scrisoare care conținea un dispozitiv exploziv similar celui care a provocat o explozie la ambasada Ucrainei din Madrid, potrivit Sky News. Dispozitivele au fost trimise, de asemenea, la un producator de arme din nordul țarii și la o baza aeriana de la periferia…

- Un colet care conținea un dispozitiv exploziv a fost descoperit la o baza a forțelor aeriene din Torrejon de Ardoz, in apropiere de Madrid. Doua scrisori care conțineau un astfel de dispozitiv exploziv au fost trimise miercuri la ambasada Ucrainei din Madrid și la o fabrica de armament din Zaragoza.

- O scrisoare capcana a explodat astazi incinta ambasadei Ucrainei de la Madrid. Cel care a deschis plicul destinat ambasadorului a fost ranit ușor. Guvernul spaniol a activat imediat protocolul antitero, iar ministrul ucrainean de externe a vorbit pe rețelele de socializare de un atac terorist.

- Deflagrația s-a produs miercuri, in jurul orei locale 13.00, cand un angajat „manipula o scrisoare”, a anunțat poliția spaniola, citata de CNN . Angajatul a suferit rani ușoare și a mers la spital pe cont propriu. Detectivii investigheaza incidentul, ajutați de anchetatori criminaliști și serviciile…

- O explozie s-a produs, miercuri, la ambasada Ucrainei din Madrid, cel puțin o persoana fiind ranita, din primele informații, potrivit ministrului de Interne spaniol. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Armata Statelor Unite va amplasa un radar TPS-80 in Romania, langa granita cu Ucraina, anunta Ambasada Romaniei in SUA, intr-o postare pe Facebook. Ce reprezinta cu adevarat acest radar ? Radarul va asigura „detectarea, urmarirea si identificarea tintelor aeriene” si va acoperi estul Ucrainei si bazinul…