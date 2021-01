A fost cutremur, in Romania, in aceasta noapte. Seismologii au anuntat la ce distanta a fost epicentrul de Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 s-a produs miercuri dupa-amiaza, la ora locala 16:27, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la o adancime de 128 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc in apropierea…

- Cutremur in judetul Buzau Zona Seismica VranceaUn cutremur cu magnitudina de 2.5 grade a avut loc, in judetul Buzau, la ora 01:05 ora locala a Romaniei , la adancimea de 25 km.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul a avut epicentrul la 79 km NE de Ploiesti,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.3 grade a avut loc, la ora 00.15, in judetul Buzau, Zona Seismica Vrancea. Aparatura Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a detectat seismul la adancimea de 115 kilometri. Epicentrul a fost localizat la 77 km E de Brasov, 82 km NE de…

- Cutremur in judetul VasluiUn cutremur cu magnitudinea de 2.4 grade a fost inregistrat, la ora 03.32, in judetul Vaslui, la sase kilometri adancime. Potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul a fost la 43 km S de Iasi, 48 km NE de Bacau,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 s-a produs in aceasta dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 145 de kilometri, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a resimtit in orasele Brasov, Ploiesti, Bacau, Galati si Braila si…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs duminica dimineata, la ora locala 3:26, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Cutremurul a avut loc la o adancime de 145 de kilometri, in…

- Cutremur de magnitudine 3.4 in judetul BuzauUn cutremur cu magnitudinea 3.4 a fost inregistrat de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului la ora 03.25 ora locala a Romaniei , in judetul Buzau. Seismul a fost localizat la 143 kilometri adancime la coordonatele…

- Seismul a fost caracterizat de specialisti drept unul mediuUn cutremur cu magnitudinea 4.0 a fost inregistrat in aceasta noapte, la ora 23:21:43 ora locala a Romaniei , in judetul Buzau, la adancimea de 123 km.Seismul caracterizat drept mediu de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica…