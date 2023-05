Astazi, 22.05.2023, la ora 20:46:43 s-a produs in apropiere de Arad un cutremur mediu cu magnitudinea de ML 4.6 și adancimea de 15 kilometri. „La nivelul Dispeceratului ISU Arad nu s-au inregistrat apeluri care sa solicite sprijin post-seism”, a declarat lt.col. George Pleșca, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad. Insa, aradenii au fost nemulțumiți ca […] The post A fost cutremur: de ce „tacut” RO-ALERT first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post A fost cutremur: de ce „tacut” RO-ALERT appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .