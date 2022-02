Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a declarat ca doreste ca ducesa de Cornwall, Camilla, sa fie cunoscuta sub numele de regina consoarta atunci cand printul Charles va deveni rege, potrivit mediafax. Anuntul reginei deschide calea pentru ca, in viitor, ducesa de Cornwall sa fie cunoscuta ca regina Camilla.…

- Daciana Vlad a trait sperietura vieții, dupa ce a mers la medic și a primit un diagnostic grav. Cum se simte artista și cat de mult sprijin are din partea familiei. In exclusivitate pentru Antena Stars, gemenele Maramureșului au dezvaluit detalii neștiute despre starea de sanatate.

- La aproape opt ani de la retragerea din activitate, Sandra Izbașa inca pastreaza vii in memorie amintiri fabuloase, de-a lungul unei cariere incununate cu patru medalii olimpice obținute la cele doua ediții ale Jocurilor Olimpice din 2008, de la Beijing și 2012, de la Londra, dar și cu cinci titluri…

- Toate restricțiile impotriva coronavirusului sunt de domeniul trecutului in Danemarca incepand de astazi, 1 februarie, dupa ce autoritațile au incetat sa considere virusul ca fiind unul "critic pentru societate", chiar daca incidența cazurilor noi ramane ridicata in contextul raspandirii variantei Omicron,…

- Ana Maria Mocanu și-a luat cu asalt marea comunitate din mediul online, asta dupa ce a anunțat ca are de gand sa se marite. Ei bine, in direct la Antena Stars, a explicat cum stau, de fapt, lucrurile, dar și care este adevarul. A fost sau nu ceruta in casatorie fosta asistenta TV?!

- Incepe scandalul din nou intre Iulia Salagean și Bianca Dragușanu. Cele doua foste prietene sunt iar ”la cuțite”, dupa ce Bianca Dragușanu ar fi lasat-o din nou fara cont de Instagram pe aceasta. Mesajul dur postat de Iulia Salagean pe Facebook.

- Scandal imens in showbiz-ul romanesc! Simona Hapciuc a fost concediata de la Antena Stars dupa un scandal pe care l-a avut in baia de la sediul televiziunii. Fosta concurenta de la Survivor Romania ar fi atacat-o pe colega ei de la Star Matinal, Nasrin Ameri. Simona Hapciuc, dezvaluiri despre scandalul…