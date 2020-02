A fost contestată licitația pentru ridicarea deșeurilor din rampele ilegale de gunoi din Timișoara Planuri date peste cap pentru reprezentanții Primariei Timișoara. Licitația publica pentru „achizitia serviciului de colectare, transport, depozitare/valorificare a deseurilor vegetale si a deseurilor din constructii provenite din demolari, din activitati de reamenajare si reabilitare, abandonate pe domeniul public al municipiului Timisoara” a fost contestata. Va reamintim ca, ieri, reprezentanții municipalitații aratau, prin intermediul unui comunicat […] Articolul A fost contestata licitația pentru ridicarea deșeurilor din rampele ilegale de gunoi din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro… Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara a reușit sa faca un pas important cu scopul de a transforma cele opt foste cinematografe din oraș in centre culturale multifuncționale. Nicolae Robu a anunțat, astazi, pe pagina sa de Facebook, ca primul dintre ele, fostul cinematograf Victoria, din Piața Balcescu, se afla in faza…

- Timișoara va deveni, in perioada imediat urmatoare, orașul din Romania cu trei firme de salubritate. Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, ca au fost depuse trei oferte la licitația publica organizata cu scopul gasirii unei firme care sa se ocupe de…

- In decembrie 2019, ziarul nostru publica sub titlul «Slobozia: 3 ani de așteptare pentru o rampa de acces destinata persoanelor cu handicap» un articol in care explica modul reprobabil in care trateaza autoritațile locale problemele cetațenilor. Articolul a atras atenția instituției Avocatului Poporului,…

- Anunț important facut de Casa Județeana de Asigurari de Sanatate Timiș. Reprezentanții instituției ii informeaza pe asigurați ca pot solicita eliberarea unui card european de sanatate dublicat, incepand cu data de 7 februarie. „Astfel, asigurații care din diferite motive nu mai au cardul european de…

- ■ acestea au fost gasite in zona in care ar trebui sa fie depozitat doar compost ■ “Comisarii Garzii de Mediu se pare ca au nevoie de ochelari pentru a vedea realitatea”, sustin cei de la USR ■ Lideri ai USR Neamt au continuat sa monitorizeze depozitul de deseuri din cartierul Vinatori si, recent, in…

- Reprezentantii oraselor Brasov, Iasi si Bucuresti, municipii care au probleme cu calitatea aerului, au fost convocați la discuții, luni, de ministrul mediului. Costel Alexe a anunțat ca alte 10 administrații locale din țara, inclusiv cea de la Ploiești, trebuie sa faca planuri pentru reducerea poluarii.

- Șervețele umede sunt în prezent unul dintre cei mai mari contribuitori la poluarea râurilor, devenind o alternativa populara la hârtia igienica înca din anii 90. Echipele de muncitori de la Compania de Apa „Someș” Cluj au scos șervețelele umede din canalizare…

- Reprezentanții societații care asigura colectarea deșeurilor menajere in municipiul Zalau, SC Brantner Environment SRL, fac un apel catre cetațeni, ca in aceasta perioada SA NU BLOCHEZE accesul la punctele de colectarea a deșeurilor,