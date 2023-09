A fost condamnată fosta șefă de la Direcția de Cultură Constanța! A recunoscut că a luat mită Fosta șefa de la Direcția de Cultura Constanța a fost condamnata la 1 an și jumatate cu suspendare, dupa ce a recunoscut ca a luat mita. Magdalena Tița ar trebui sa faca 2 luni de munca neremunerata in folosul comunitații, la Inspectoratul Școlar Județean Constanța sau la Agenția Județeana de Ocupare a Forței de Munca, și are un termen de supraveghere de 2 ani. Șefa Direcției de Cultura Constanța a fost prinsa in flagrant de procurorii Anticorupție in noiembrie 2022. Magdalena Tița ar fi imparțit o mita de 2.000 de lei cu fostul inspectorul DJC Madalina Cliante pentru a elibera un aviz. Și Madalina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Tribunalul Constanta a dispus condamnarea Magdalena Tita, la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare cu suspendare, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita. Instanta i a impus inculpatei obligatia de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 de zile, si a nominalizat…

- Coform DNA, Magdalena Tita, fost director executiv al Directiei Judetene pentru Cultura Constanta, este acuzata de luare de mita. Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale, situatie care nu poate sa infranga principiul…

