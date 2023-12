Stiri pe aceeasi tema

- Confruntat pe tema tinerei de la Botoșani, diagnosticata cu sarcina oprita din evoluție și, in cele din urma, declarata decedata, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, s-a declarat șocat de situație.

- Clipe șocante la maternitatea din Botoșani! Un medic a fost atacat de rudele unei femei insarcinate. Totul s-a intamplat chiar la spitalul unde a murit Alexandra Ivanov, tanara insarcinata.

- Medicii de la Maternitatea din Botosani sustin ca sunt agresati verbal si amenintati dupa cazul Alexandrei Ivanov, tanara de 25 de ani care a murit in spital din cauza neglijentei cadrelor medicale.

- Moartea Alexandrei a lasat multa durere in suflet și 3 copii fara mama lor. In fața Prefecturii din Botoșani s-a improvizat un altar, iar micuții sai au venit impreuna cu unchiul și au aprins lumanari. Imaginile sunt sfașietoare.

- Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Botosani a amendat Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” cu suma de 42.272 lei in urma decesului Alexandrei Ivanov la Maternitatea din localitate, a declarat, pentru Agerpres, directorul executiv al CJAS, Alina Mustiata.

- Alexandra Ivanov, tanara insarcinata care s-a stins din viața la spitalul din Botoșani, și-ar fi sarbatorit ieri ziua de naștere. Femeia ar fi implinit ieri varsta de 26 de ani, iar totodata ar fi aniversat casnicia cu soțul ei.

- Gabriel Ivanov va folosi banii, respectiv 30.000 de lei, pentru ingrijirea celor trei copii minori pe care ii are in grija. Alexandra Ivanov a murit pe 18 august, la aproape 9 ore dupa ce a fost internata in Maternitatea din Botosani. Ea era insarcinata in luna a treia si a ajuns la spital cu ambulanta…