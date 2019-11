Stiri pe aceeasi tema

- Inca un cetațean algerian din grupul celor șase transfugi care au provocat un incendiu la bordul unei nave și apoi au fugit, a fost prins in zona garii din Targu Jiu, potrivit Mediafax.Un alt cetațean algerian din cei șase pasageri clandestini care au parasit nava „Nordic Barents” a fost dus,…

- Azi dimineata, in jurul orei 03.30, un alt cetatean algerian din cei sase pasageri clandestini care au parasit nava ldquo;Nordic Barents", a fost adus la bordul acesteia de catre o echipa operativa a Garzii de Coasta.Acesta a fost gasit, identificat si retinut in zona garii din Targu Jiu de catre politisti…

- Cei șase transfugi algerieni care duminica au provocat un incendiu la bordul unei nave au fugit. Garda de Coasta precizeaza ca un echipaj al Politiei de Frontiera a supravegheat nava in care erau, la scara, potrivit Mediafax.Potrivit Garzii de Coasta, in noaptea de miercuri spre joi, in jurul…

- Sase migranti clandestini, de nationalitate algeriana, au primit ingrijiri din partea unui echipaj SMURD, duminica noaptea, dupa ce s-au intoxicat cu fumul toxic generat de o saltea pe care au incendiat-o in cabina unei nave comerciale aflate sub operatiuni in dana 64 a Portului Constanta, informeaza,…

- O minora de 16 ani, din comuna Balesti, este cautata de politisti la nivel national dupa ce, marti, a plecat voluntar de la domiciliu si nu a revenit, tatal sau fiind cel care a alertat autoritatile, se arata intr-un comunicat de presa postat, miercuri, pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean…

- Politistii au deschis un dosar penal si fac cercetari pentru neglijenta in serviciu in cazul neraportarii de catre reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Targu Jiu a numarului real de infectii nosocomiale inregistrate la nivelul unitatii, scrie Agerpres. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Un tanar de 28 de ani, din comuna Vagiulesti, a fost pus sub control judiciar dupa ce a agresat un localnic, fapta avand loc intr-un bar, pe fondul consumului de alcool, au informat, marti, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, potrivit Agerpres. Potrivit acestora, persoana…