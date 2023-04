Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat miercuri seara, dupa eliminarea din Cupa Romaniei, ca jucatorii sai se resimt dupa un sezon intens si ca ii pare rau ca nu a folosit 7-8 fotbalisti noi fata de meciul cu Farul, scrie news.ro.”A existat o singura echipa, asta e realitatea. Jucatorii…

- Sepsi OSK Sf Gheorghe și U Craiova 1948 și-au disputat joi seara ultimul loc in play-off-ul Superligii la fotbal masculin, intr-o rejucare a meciului intrerupt anterior dupa scadari xenofobe. Echipa lui Cristiano Bergodi a invins cu un categoric 4-0 trupa

- SuperLiga și-a aflat ultima participanta in play-off, dupa partida rejucata din etapa a 23-a dintre Sepsi și U Craiova 1948. Jucatorii lui Cristiano Bergodi vor debuta contra Farului, in timp ce oltenii incep play-out-ul de pe primul loc, in partida cu CS Mioveni.

- Azi sunt programate 7 partide din optimile Conference League. Miercuri s-a jucat Bașakșehir - Gent (1-4). De la 19:45 vor incepe primele 3 partide ale serii, urmand ca de la ora 22:00 sa se dispute ultimele 4. Duelul serii are loc in Spania. Dupa 1-1 in tur, lupta dintre Villarreal și Anderlecht este…

- Cristiano Bergodi a avut prima reactie dupa ce Sepsi a remizat cu CFR Cluj, scor 2-2, in etapa a 29-a a Ligii 1. Gruparea din Sfantu Gheorghe a ratat sansa de a-si asigura, matematic, calificarea in play-off. Sepsi are doua puncte avans fata de FC U Craiova 1948 si are nevoie de cel putin un […] The…

- Sepsi OSK și CFR Cluj au incheiat la egalitate, scor 2-2, pe terenul de la Sfantu Gheorghe, in ultimul meci din etapa a 29-a a Ligii 1 . Gazdele au deschis scorul prin fundasul maghiar Mark Tamas (10), aflat la prima sa reusita in Superliga. Trupa lui Dan Petrescu a reacționat rapid și a intors scorul…

- Sepsi și CFR Cluj au remizat, scor 2-2, in etapa 29 din Superliga. Cristiano Bergodi, antrenorul covasnenilor, s-a declarat mulțumit. Echipa sa acondus cu 1-0, a fost intorsa intr-un interval de 4 minute, apoi a egalat pe final. „Cand ai avantaj și se face 1-2, de obicei e foarte greu sa le dai gol…

- U Cluj - Farul 2-0. Basarab Banduru, fostul internațional, a criticat jocul echipei lui Gheorghe Hagi și i-a laudat pe ardeleni. Farul a fost dominata clar pe terenul lui U Cluj și poate pierde fotoliul de lider in Liga 1, daca CFR va caștiga impotriva lui Sepsi (duminica, ora 20:30). U Cluj a ajuns…