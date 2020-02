Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat aflat sub influenta bauturilor alcoolice este trimis in judecata. S.N. in varsta de 37 de ani este acuzat de lucruri grave. Procurorii il acuza pe barbat de omor calificat dupa ce pe si-a batut sotia insarcinata pana aceasta a pierdut sarcina. In fapt, s-a retinut ca, pe data de 07.11.2019,…

- Un spectator a murit din cauza ranilor provocate de un cocos de lupta care era pregatit sa intre in ring, scrie Mediafax, care citeaza Daily Mail.Incidentul a avut loc in satul indian Pragadavaram, din statul Andhra PradeshUnul dintre organizatorii show-ului astepta sa introduca pasarea in ring, iar…

- O femeie insarcinata in noua luni a murit dupa ce a fost externata de la Maternitate. O femeie in varsta de 28 de ani, insarcinata in 9 luni, a murit miercuri, 15 ianuarie, in condiții suspecte, la domiciliu, scrie ziarulincomod.ro. Tanara tocmai ce fusese externata din maternitate. Potrivit unor surse…

- Caz controversat la Prahova, o femeie insarcinata in noua luni a murit subit dupa ce a fost externata de la maternitate. Poliția a deschis dosar penal de moarte suspecta. Deocamdata nu se cunoaște cauza decesului. O femeie in varsta de 28 de ani, insarcinata in 9 luni, a murit miercuri, 15 ianuarie,…

- Jurnalista Cristina Topescu a murit la varsta de 59 de ani. Fiica regretatului comentator sportiv Cristian Topescu a fost gasita fara suflare in locuinta sa din Otopeni. Prezentatoarea de televiziune Cristina Topescu a fost gasita moarta in locuinta sa, potrivit Antena 3. Informatia a fost confirmata…

- O femeie însarcinata în luna a opta, din satul Macaresti, raionul Ungheni, a murit la spital, dupa ce a fost lovita de un tânar de 19 ani, fara permis de conducere. Femeia mai avea acasa doi copii, unul era scolar, în clasa a patra si un alt baiat frecventa gradinita. …

- Politistii din Buzau fac cercetari in cazul unei femei de 34 de ani din localitatea Braiesti, insarcinata in luna a opta, care a murit la Spitalul Judetean Buzau. Femeia nu era cunoscuta cu afectiuni medicale, iar medicii nu au reusit sa salveze nici fatul, anunța news.ro.Vezi si: Cum joaca…

- Politistii din Buzau fac cercetari in cazul unei femei de 34 de ani din localitatea Braiesti, insarcinata in luna a opta, care a murit la Spitalul Judetean Buzau. Femeia nu era cunoscuta cu afectiuni medicale, iar medicii nu au reusit sa salveze nici fatul.