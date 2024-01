Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, dupa adoptarea memordandumurilor in Guvern pentru deblocarea posturilor din sanatate, ca unitatile sanitare care au solicitat scoaterea acestor posturi la concurs trebuie sa demareze imediat aceste proceduri, nu trebuie sa astepte sase luni. Rugamintea mea este sa faca acest lucru cat mai repede, a mai spus ministrul, aratand ca , in total, peste 2.500 de posturi de medic in spitalele din Romania au fost deblocate prin decizia Executivului si 365 de posturi la serviciile de Ambulanta. ”Au fost aprobate de Guvern doua memorandumuri, unul propus…