- Expoziția de Obiecte și Povești – „CineEuroConnect - Collaborative Film Museum and Heritage Film Festival” s-a deschis oficial la Timișoara in incinta CRAFT Centrul Regional de Afaceri al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, situat pe Buleva

- Pe data de 27 octombrie, Centrul Regional de Afaceri din Timișoara va gazdui cea de-a 30-a ediție, aniversara, a Galei Excelenței in Afaceri – Topul Firmelor din Județul Timiș, desfașurata sub sloganul: “TOP 30 – Impreuna pentru afaceri de succes”. Eveniment simbol al elitei afacerilor timișene, ediția…

- In data de 25 septembrie, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Camera de Comerț și Industrie a Statului Qatar, sub egida Ambasadei Statului Qatar in Romania, au organizat un Forum de Afaceri on-line, sub genericul: „Romania – Qatar: Investiții și oportunitați de afaceri”, destinat dezvoltarii…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita firmele timișene sa participe la misiunea economica multisectoriala organizata in perioada 11 – 23 mai 2024, in Australia, la Melbourne și Sydney, care vizeaza oportunitatea de creștere a schimburilor comerciale bilaterale prin contacte de afaceri…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita firmele timișene sa participe la cea de-a 5-a ediție a Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mari (3SI) care va avea loc la București, in data de 7 septembrie, in marja Summit-ului 3SI organizat pentru a doua oara la București, dupa ediția…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura organizeza, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, in perioada 23 – 27 august, ultima ediție de vara din acest an a Salonului Industriei Ușoare. Companii din țara, producatori și comercianți, pregatesc pentru publicul larg lichidari de stoc la articole din…

