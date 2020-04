Stiri pe aceeasi tema

- Editia din 2021 a concursului Eurovision va avea loc in Rotterdam, dupa ce editia din acest an a concursului muzical, programata in orașul olandez, a fost anulata din cauza pandemiei de COVID-19. Aceasta a fost...

- Editia de anul acesta a Salonului International de Carte Bookfest 2020 a fost anulata. Bookfest este considerat cel mai important salon de carte din Romania, anunța MEDIAFAX.Asociatia Editorilor din Romania anunta ca, avand in vedere prelungirea starii de urgenta pentru inca 30 de zile, pana…

- Dragi cetateni, Joi, 02.04.2020, intre orele 12-14, s-a realizat dezinfectia pe cale aeriana a Comunei Suraia. Aceasta a fost realizata gratuit de catre fiul satului, Dl. Dogaru Neculai administratorul firmei S.C.FLY COMPANY, Primaria Comunei Suraia punand la dispoziție doar substanța pentru dezinfecție,…

- Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita – Nasaud lanseaza miercuri, 5 martie, proiectul educational ”Recicleaza azi, pentru sanatatea ta de maine!”, care va fi realizat in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud și Asociatia Romana pentru Reciclare RoRec. ”Proiectul se va desfasura…

- Ediția de primavara a Targului de Turism al Romaniei are loc in perioada 20-23 februarie 2020, in Pavilionul B2 RomExpo! Pavilionul B2 este dedicat atat agentiilor de turism, touroperatorilor, participarilor internationale si serviciilor turistice, cat si este dedicat zonelor turistice din Romania…

- Shakespeare School Essay Competition – cel mai mare Concurs Național de creație in Limba Engleza – revine in forța in acest an! Asociația Shakespeare School pentru Educație da startul unei noi intreceri menite sa va puna la incercare creativitatea și originalitatea! Este vorba despre Shakespeare School…