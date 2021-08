A fost adjudecată licitația pentru proiectarea viitorului pod Solventul din Timișoara Proiectul celui mai mare pod al orașului din ultimii 30 de ani intra in linie dreapta. Acesta include și drumul ce leaga strada Garii, Bogdaneștilor și Bulevardul Dambovița. Viceprimarul Ruben Lațcau a anunțat ca saptamana viitoare, in situația in care nu exista contestații, primaria va semna contractul pentru proiectare cu firma care a caștigat licitația. […] Articolul A fost adjudecata licitația pentru proiectarea viitorului pod Solventul din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

