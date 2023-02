Stiri pe aceeasi tema

- Aventurile militariste incep foarte repede, se iau decizii, se fac intervenții, iar ieșirile din aceste aventuri sunt extrem de anevoioase, intre timp mii de oameni iși pierd viețile și multe localitați sunt șterse de pe fața pamantului. In acest sens, nu este o excepție nici razboiul inceput de Federația…

- Asociatia Brickenburg si Muzeul Etnografic al Transilvaniei organizeaza, in weekendul 20-22 ianuarie, pentru clujenii de toate varstele o expozitie cu lucrari reprezentand peisaje si scene specifice iernii realizate din elemente LEGO (R), prin care incearca sa suplineasca lipsa zapezii din acest…

- Nu doar glumele ii aduc profit lui Cosmin Nedelcu, care a dat lovitura cu „Teambulding”, comedia ce s-a dovedit unul dintre cele mai profitabile filme romanești din toate timpurile. Actor dar și regizor al producției, Micutzu’, așa cum este cunoscut, este și anteprenor cu profituri frumușele. Puțini…

- Codin Maticiuc se simte un barbat implinit din toate punctele de vedere, iar afaceristul se mandrește cu frumoasa lui familie. Codin Maticiuc și Ana Pandeli traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi au impreuna doua fetițe și iubita lui inca un baiețel dintr-o relație anterioara.

- Ce poate fi mai frumos decat un peisaj urban, vazut de la inalțime pe timp de noapte? In Chișinau nu ne putem lauda cu zgarie-nori, dar totuși avem locații frumoase unde putem savura din plin vederea panoramica a orașului nostru drag. Tot la inalțime, atat la propriu cat și la figurat, se afla și holdingul…

- ”Jupani și hoție – metastaze care sufoca Romania”. Situația halucinanta in care a fost pus un profesor universitar din Alba cand a cerut un extras de carte funciara pentru casa parinteasca ”Jupani și hoție – metastaze care sufoca Romania”. Situația halucinanta in care a fost pus un profesor universitar…

- Bradul de Craciun instalat in centrul municipiului Bacau a incins rețelele sociale, dupa ce s-a observat ca pomul de 3.500 de lei e stramb. Bradul este adus din Darmanești, are aproximativ 5 tone și masoara 24 de metri inalțime, potrivit reprezentanților Primariei Bacau. „Fiecare cu atracția sa turistica!…

- Un magazin satesc din județul Iași a fost amendat cu peste 100.000 de lei, jumatate din cifra sa afaceri, de catre inspectorii fiscali.Amenda uriașa a fost data pentru o lipsa in gestiune de 214 lei, dar si pentru 27 de pachete de tigari fara timbre, descoperite in timpul controlului, in magazie.…