A doua zi după Apocalipsă. Scurt îndrumar pentru liderii providențiali Opinie de Octavian Badescu I Aspecte organizatorice. Ingredientele prosperitatii. Haideti sa facem impreuna un exercitiu de imaginatie. Imaginati-va un scenariu in care un dezastru nemaiintalnit a afectat planeta. Sau continentul. Sau tara. Sau pe tine si pe altii. Poate fi orice – o invazie extraterestra sau o tiranie ivita de niciunde pe nepusa masa printr-o lovitura aplicata democratiei. Sau un razboi civil. Ideea de baza e ca nu mai ai loc de munca sau nu mai ai clienti. Institutiile nu mai functioneaza sau nu mai functioneaza pentru o anumita parte din populatie. Preturile cresc continuu.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Jeff Bezos, fondatorul Amazon și Blue Origin, este de parere ca, in viitor, oamenii se vor naște și vor locui in colonii spațiale și vor veni pe Pamant doar in vizita, ca intr-o vacanța. Din punctul sau de vedere, aceste colonii spațiale sunt mai relevante decat colonizarea unei planete,…

- "S-a negociat foarte dur, am sperat sa gasesc ințelegere pana in ultimul moment. A trebuit sa mut toți banii de la investiții. Sunt niște bani blocați pur și simplu, mi-au pus pistolul la tampla. Oamenii de dreapta, astazi in consiliul local au votat impotriva ca sa constituim aceasta garanție, asta…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si-a exprimat iritarea fata de liderii mondiali care „vorbesc” despre schimbarile climatice, dar „nu actioneaza”, intr-o conversatie privata despre summitul COP26, care va incepe pe 31 octombrie la Glasgow. In timp ce deschidea joi noua sesiune a Parlamentului…

- Oamenii care s-au obișnuit sa calatoreasca cu trenul spun ca iși doresc ca Calea Ferata a Moldovei sa reintroduca rutele de pasageri spre destinațiile internaționale. Foștii pasageri ai CFM se arata nemulțumiți de decizia conducerii intreprinderii de a scoate de pe linie cursele spre Odesa și spune…

- Este elefantul din camera genetica: poate fi reînviata o specie disparuta? O companie din domeniul bioștiințelor insista ca da, anunțând luni ca intenționeaza sa foloseasca tehnologii emergente pentru a readuce la viața mamutul lânos, relateaza MSN.Colossal, o companie nou…

- Ideea unui avocat robot pare un scenariu dintr-un viitor indepartat, dar programele de inteligența artificiala sunt din ce in ce mai folosite de specialiștii in Drept, scrie BBC . Joshua Browder descrie aplicația sa, DoNotPay , drept „primul avocat robot din lume” care ajuta utilizatorii sa iși redacteze…

- Tatuajul este inca pentru unii un subiect tabu, iar pentru alții este ceva fara de care nu iși pot concepe viața. Numarul maremureșenilor care aleg sa se tatueze crește insa de la an la an, chiar daca pandemia și toata povestea cu acest coronavirus a facut ca prețurile sa creasca un pic. Insa tatuajele…