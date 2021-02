Stiri pe aceeasi tema

- Dozele de vaccin de la Pfizer au ajuns cu intarziere de o zi in țara noastra, in condițiile in care saptamana aceasta se anunța ca fiind cea mai grea de la debutul campaniei de vaccinare. Asta, pentru ca, acum trei saptamani, autoritațile au vaccinat, in medie, peste 30.000 de persoane in fiecare zi,…

- Toate dozele de vaccin de la centrul de vaccinare din orașul Petroșani au fost distruse de o asistenta. Ea a pus flacoanele in congelator, in loc de frigider, și acestea nu au mai putut fi utilizate. Imunizarea oamenilor a fost amanata, iar asistenta nu va mai lucra in nici un centru de vaccinare. Sebastian…

- Meteorologii anunta cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani. Temperaturile vor fi peste cele normale in doua saptamani din patru. Vor cadea si precipitatii, iar in sudul, sud-estul, vestul și nord-vestul țarii vor fi in exces. Saptamana 11 – 18 ianuarie Valorile termice vor…

- Vremea se raceste, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 0 si 9 grade. Atenționarea de vreme rea este valabila de vineri, la pranz, pana sambata dimineața. In Munții Banatului, in Carpații Meridionali și de Curbura va ninge, iar local in Oltenia, nord-vestul Munteniei, precum și in sudul și…

- Ministerul Sanatatii din Germania solicita consultanta in ceea ce priveste o eventuala amanare a administrarii celei de-a doua doze din vaccinul impotriva COVID-19 produs de BioNTech si Pfizer pentru a putea continua campania de vaccinare in ciuda stocurilor limitate, potrivit unui document consultat…

- Stabilit in Israel de mai bine de patru decenii, dar nascut la Targu Lapuș, județul Maramureș, medicul Herman Berkovits este de 21 de ani medicul familiei Netanyahu. Recent, șeful guvernului israelian i-a cerut lui Berkovits sa-l vaccineze contra COVID-19, iar imaginile au fost difuzate de presa din…

- Campania de vaccinare a inceput cu intarziere in mai multe zone din Bavaria, dupa ce datele de monitorizare au aratat ca aproximativ 1.000 de doze de vaccin realizat de BioNTech si Pfizer nu au fost tinute la temperatura recomandata in timpul transportului.

- Marea Britanie a schimbat strategia de vaccinare anti-COVID cu trei zile inainte de startul campaniei. In Marea Britanie au ajuns 800.000 de doze de vaccin de la Pfizer si BioNTech. Campania de vaccinare va incepe marți, dar nu medicii vor fi primii imunizati. „Acum au fost mentionate persoanele care…