- A doua emisiune de obligatiuni Vivre Deco, in valoare de sapte milioane de euro, va intra miercuri la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT), sub simbolul bursier VIV26E, informeaza Bursa de Valori Bucuresti. Listarea emisiunii de obligatiuni vine dupa ce Vivre Deco a incheiat…

- Compania de curierat Nemo Expres Logistic (NemoExpress) face astazi, 28 iunie, primul pas la Bursa de Valori București (BVB) prin listarea obligațiunilor in valoare de 1,57 milioane de euro pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al BVB. Obligațiunile se tranzacționeaza sub simbolul bursier NEMO23E.…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a anuntat ca din data de 31 mai intra la tranzactionare pe Piata Reglementata a bursei obligatiuni senior non-preferentiale emise de BCR, in valoare de un miliard de lei, sub simbolul bursier BCR28. Potrivit unui comunicat al BVB, obligatiunile au o maturitate de 7 ani…

- Banca Comerciala Romana (BCR) a anuntat pe 20 mai ca a emis cu succes cea mai mare emisiune de obligatiuni in lei din Romania, in valoare de 1 miliard de lei. Emiterea include emisiuni de obligatiuni non-preferentiale, cu o maturitate la 7 ani. ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca luni, 31…

- “Agroserv Mariuta SA, compania care detine brandul Laptaria cu Caimac, a incheiat cu succes plasamentul privat de actiuni prin care a atras 19,4 milioane de lei, echivalentul a 4 milioane de euro. Actiunile vor fi listate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare de la Bursa de Valori Bucuresti, aceasta…

- Furnizorul de energie electrica și gaze naturale Restart Energy One a listat miercuri prima sa emisiune de obligațiuni corporative la Bursa de Valori București, pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT), sub simbolul REO26. Obligațiunile sunt primele convertibile in acțiuni listate…

- Obligatiunile furnizorului de energie electrica si gaze naturale Restart Energy One intra miercuri, 21 aprilie, la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), iar emisiunea de obligatiuni are o valoare totala de 16,36 milioane lei, anunța news.ro.…

- ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca miercuri, 21 aprilie, intra la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al BVB prima emisiune de obligatiuni Restart Energy One, furnizor de energie electrica si gaze naturale. Obligatiunile vor fi tranzactionate sub simbolul bursier…