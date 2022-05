Unul dintre pompierii condamnați definitiv in dosarul Colectiv este de negasit. Antonina Radu, care trebuie sa execute 8 ani și 8 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu, a fost data in urmarire generala de polițiști. Polițiștii au cautat-o pe femeie atat acasa, cat și la munca in cursul zilei de joi, imediat ce au primit mandatul de executare al pedepsei in dosarul Colectiv. Fara succes insa, femeia nefiind gasita de anchetatori. Antonina Radu a fost data in urmarire de catre Poliția Romana pentru executare pedepsei cu inchisoarea dispusa de Curtea de Apel București. Calendarul examenului…