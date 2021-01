Stiri pe aceeasi tema

- Acuzatii dure la adresa Autoritatatii pentru Reglementare in domeniul Energiei, lansate de parlamentari. ANRE e acuzata ca nu a facut o campanie de informare pe tema liberalizarii piesei de energie, iar romanii vor ajunge sa plateasca din aceasta cauza facturi mult mai mari. Incepand cu 1 ianuarie,…

- Asociatia Locus, care are ca obiectiv salvarea celor mai importante cladiri din statiunea Baile Herculane, mai are nevoie de sprijin prin SMS pentru punerea in siguranta a Bailor Imperiale Neptun, una dintre cele mai importante cladiri din statiune.

- George Simion, co-președintele Alianței pentru Unirea Romanilor, a facut declarații duminica, dupa primul exit-poll care a anunțat intrarea in Parlament a noii formațiuni politice: Salvarea democrației in Romania și lupta pentru libertatea noastra!Fiecare reprezentant sa aiba grija de fiecare vot…

- Bulgaria e decisa sa-și țina deschise stațiunile de schi, deși la nivel european Italia și Germania cer inchidere coordonata a acestor stațiuni montane pana cel puțin dupa sarbatori, pentru a limita creșterea ratei de raspandire a virusului Sars-Cov-2, informeaza Agerpres.Stațiunile montane din Bulgaria,…

- Mirel Radoi a ales sa continue la echipa naționala a Romaniei și va incerca sa duca Romania la Campionatul Mondial din 2022. A facut deja un pas important in acest sens, iar „tricolorii” au reușit sa urce in urna a doua valorica pentru tragerea la sorți. Selecționerul a decis sa nu mai continue razboiul…

- Cel mai nou hotel din Timișoara este aproape gata de inaugurare, deși situația turismului nu este cea mai potrivita pentru un asemenea eveniment. Este vorba despre un hotel Ibis, din rețeaua hoteliera Accor, construit de catre Bega Grup, compania fraților Cristescu, și care urmeaza sa fie operat direct…

- "In momentul de fata, in Ministerul Economiei, este finalizata Strategia pentru Turism. In vechiul Minister al Turismului zacea intr-un birou o strategie buna facuta de Banca Mondiala, care a fost acoperita de praf. Am luat-o, ne-am uitat pe ea, o adaptam la ceea ce se intampla si veti vedea in perioada…

- "Astazi am fost diagnosticat cu COVID-19. Nu ma așteptam ca rezultatul testului sa fie pozitiv pentru ca mi-am luat toate masurile de protecție: am purtat masca, m-am spalat și dezinfectat constant pe maini”, a scris Bogdan Trif, președintele PSD Sibiu, pe Facebook. Acesta spune ca nu are…