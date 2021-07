A devenit uragan: Furtuna tropicală Elsa amenință Furtuna tropicala Elsa s-a intensificat vineri dimineata, devenind un uragan si amenintand Insulele Caraibe, a informat Centrul de Monitorizare a Uraganelor (NHC) din Miami, potrivit AFP. “Conditii de tip uragan sunt observabile in Barbados”, a precizat NHC in buletinul sau de la 8:30 (12:30 GMT), raportand vanturi cu viteza de 120 km/h, insotite de rafale de pana la 140 km/h pe aceasta insula situata la est de Marea Caraibelor, potrivit agerpres.ro. Conditii meteo de tip furtuna tropicala ar putea afecta vineri dimineata o parte a Antilelor Mici, in special Guadelupa si Martinica, iar sambata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

