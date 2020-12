A decedat fostul președinte francez Valéry Giscard d'Estaing (AFP) Fostul președinte francez Valéry Giscard d'Estaing, în vârsta de 94 de ani, a murit miercuri seara &"înconjurat de familia sa&" în centrul Franței, susține AFP care invoca surse din anturajul familiei, confirmând informații de la radio Europa 1.



Cel mai tânar președinte al Republicii a V-a (1974-1981), centristul Valéry Giscard d'Estaing a fost internat de mai multe ori în ultimele luni pentru probleme cardiace.

Valéry Giscard-d'Estaing a împlinit 94 de ani la 2 februarie. A fost membru al Academiei Franceze.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

