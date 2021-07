A decedat cel mai longeviv veteran de război din Mureș Veteranul de razboi SOLOMON ZOSIM n. 03.10.1920 – d. 29.06.2021 S-a nascut la 3 octombrie 1920, in localitatea Custelnic, langa Tarnaveni. Ca militar, a fost incorporat in data de 20 februarie 1942, iar incepand cu 15 septembrie 1942, a fost trimis pe frontul de est, cu Regimentul 51 Transmisiuni, in calitate de radiotelegrafist. Marea unitate din care facea parte si Regimentul 51 Transmisiuni... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

