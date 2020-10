Stiri pe aceeasi tema

- In jurul orei 05:00, un autoturism condus de un barbat pe DN 2 E85, din direcția Focșani catre Tișița, pe banda de langa acostament, la km 189 +600 m, in afara localitații Garoafa, a acroșat un barbat, ce se afla pe partea carosabila a sensului sau de mers. Din nefericire, in urma impactului a rezultat…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 10.00, la Adjud. Un pieton a fost lovit de o mașina, cand traversa strada prin loc nepermis. Conform unor martori, victima era conștienta. A intervenit la fața locului un echipaj al Stației de Pompieri din Adjud, cu o ambulanța SMURD.…

- Un barbat a fost gasit cazut pe strada, in Focșani, susținand ca a fost lovit de o mașina. Evenimentul a avut loc in urma cu puțin timp, in zona Pieței Moldovei. Conform martorilor, la fața locului a intervenit un echipaj al Detașamentului de Pompieri din Focșani, cu o ambulanța SMURD. Contactat, purtatorul…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața pe E85, in zona localitații Domnești, comuna Pufești. Conform unor surse, o mașina este rasturnata și doua persoane incarcerate. La fața locului intervine un echipaj al Stației de Pompieri Adjud cu modulul SMURD și cu o autospeciala cu apa și spuma.…

- Un eveniment rutier s-a petrecut in aceasta dimineața pe DN2 E85, in apropiere de intersecția spre Cotești. Din primele informații, șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina in afara parții carosabile. La fața locului a ajuns un echipaj de poliție, care a transmis…