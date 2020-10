A crescut numărul şcolilor care îşi desfăşoară activitatea exclusiv online 194 de școli la nivel național figurau astazi la pranz in scenariul roșu din cauza infecțiilor cu coronavirus diagnosticate la elevi și profesori, cu 15 mai multe decat ieri. Alte 200 apar in raportarea Ministerului Educației cu activitate exclusiv online, ca urmare a situației epidemiologice din localitate. A scazut, in schimb, numarul școlilor in scenariul […] The post A crescut numarul scolilor... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

