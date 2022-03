A crescut numărul salariaților hunedoreni Numarul salariaților hunedoreni a crescut pe parcursul anului trecut. Potrivit Direcției Județene de Statistica, efectivul de salariati la sfarsitul lunii ianuarie 2021 a fost de 108856 persoane, cu 324 persoane mai mare decat in luna decembrie si cu 1352 persoane mai mic decat in luna ianuarie 2020. In schimb, la finalul anului, efectivul de salariati la sfarsitul lunii decembrie 2021 a fost de 110.031 persoane, cu 292 persoane mai mic decat in luna noiembrie si cu 1499 persoane mai mare decat in luna decembrie 2020. „Castigul salarial nominal mediu brut in luna decembrie 2021… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

