Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ a fost confirmat un caz nou de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 222 teste efectuate (din care 72 teste rapide). Singurul caz nou a fost inregistrat in localitatea Otelec. Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de […] A cincea zi consecutiva fara niciun deces legat de COVID-19 raportat in Timiș