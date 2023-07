Stiri pe aceeasi tema

- Parcul municipal din Vatra Dornei gazduiește in perioada 18-20 iulie evenimentul de tradiție Festivalul Internațional al Ansamblurilor Folclorice ale Copiilor și Tinerilor „Dorna, plai de joc și cantec” – in memoriam Prof. Gavril Moroșan care a ajuns la ediția a XVI-a. Participa ansamblurile: Ahuna…

- In perioada 18-20 iulie se desfasoara, la Vatra Dornei, editia a XVI-a a festivalului international al ansamblurilor folclorice ale copiilor si tinerilor “Dorna, plai de joc și cantec” – in memoriam prof. Gavril Morosan. La acest festival ansamblul folcloric ”Cercanelul” din Borsa iși va reprezenta…

- S-a incheiat cea de-a 30-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Inceputa in 23 iunie, ediția aniversara a cuprins 825 de propuneri in program, mai mult de 5000 de participanți care au sosit la Sibiu din 81 de țari și au luat parte la evenimente susținute in peste 81 de spații.…

- Realizare extraordinara: 436 de copii cu varste cuprinse intre 7-12 ani au susținut un examen Cambridge English Young Learners in cadrul sesiunii organizate astazi, 23 iunie, la centrul autorizat de examinare Twinkle Star Dintre aceștia, 43,8% sunt de nivel Pre A1 Starters (7-8 ani), acesta fiind primul…

- Am aflat cum arata eroul reciclarii pentru elevii din Brașov și Iași! In urma concursului BANDA ASAP, desfașurat de ASAP Romania (Armata Selectarii Atente a Plasticului), in parteneriat cu Animest, aproape 100 de elevi de la școlile gimnaziale și liceele din cele doua orașe s-au inscris cu lucrari pe…

- Lungmetrajul „Arsenie. Viața de apoi”, road movie documentar scris și regizat de Alexandru Solomon, va avea premiera in cinematografele din Romania pe 1 septembrie 2023, producția fiind distribuita de microMULTILATERAL. „Arsenie. Viața de apoi” va avea avanpremiera naționala la sfarșitul acestei saptamani…

- Miercuri, 7 iunie, incepand cu ora 19.00, in sala Auditorium „Joseph Schmidt” a Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava va avea loc un concert cameral extraordinar, susținut de Raluca Ionița-Dobre, la vioara și Edit Mihaela Arva, la pian. Ambele sint profesoare la Universitatea Naționala de Arte…

- Președintele Consiliului Județean Suceava a declarat ca dupa restaurare, cazinoul din Vatra Dornei va fi un adevarat magnet pentru turiști, dar in același timp va putea gazdui și reuniuni de șefi de state. Gheorghe Flutur a vizitat astazi cazinoul din Vatra Dornei, el precizand ca lucrarile sunt aproape…