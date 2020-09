Stiri pe aceeasi tema

- Postul de știri Romania TV a difuzat o noua știre falsa, in cadrul emisiunii Ediția de seara, din 10 iulie, potrivit site-ului Monitor Media. Astfel, in cadrul emisiunii din 10 iulie, reporterul...

- Intersecția de la Ambasada Rusiei la Chișinau de pe strada Ștefan cel Mare este închisa. ALERTA A FOST FALSA! Astazi 17 august ora 09:00 min. în adresa Inspectoratul de politie Buiucani din cadrul Direcție de Poliție mun. Chișinau, a parvenit informația precum ca,…

- Simona Halep a spus dupa cucerirea trofeului de la Praga ca va face cunoscuta decizia ei luni cu privire la US Open Simona Halep a fost intrebata la finalul partidei , dar și in conferința de presa de la Praga daca poate spune care este hotararea ei in ceea ce privește participarea la US Open (31 august-13…

- Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Harghita, un tanar de 20 de ani din Brasov a sunat la 112 pentru a anunta ca un urs i-a luat rucsacul asezat jos pe iarba, la liziera padurii din apropierea Lacului Sfanta Ana. El a spus ca in rucsac avea actele si banii de vacanta. "Un echipaj de jandarmerie…

- Intrebat daca a refuzat sa-i raspunda la telefon liderului USR, Dan Barna, Ludovic Orban a dezmintit acest lucru si a amintit de campania care ar fi fost pusa la cale de PSD. "Mi-a facut PSD o campanie. Mi-au distribuit numarul de telefon mobil personal pe milioane de conturi. E o forma de…

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca Romania a tolerat cu buna știința abuzuri comise de fosta șefa a DNA Laura Codruța Kovesi. Concluzia lui Gușa vine dupa ce Kovesi a fost atacata dur de Ungaria. Gușa mai spune și ca partenerul strategic al Romaniei nu e SUA, ci așa numitul deep state, statul…

- Informație incendiara facuta publica de un medic. Un barbat despre care autoritațile au anunțat ca a murit dupa ce a refuzat sa se interneze de coronavirus a decedat de fapt de infarct. S-a intamplat la Galați, iar cazul barbatului a fost folosit de medici pentru a speria oamenii sa se interneze…

- Un baiat din Gorj a sunat la 112 și a spus ca e femeie și urmeaza sa fie violata de patru barbați. Gluma proasta l-a costat 4.100 lei, potrivit Mediafax.Purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Miruna Prejbeanu, a declarat, ca apelul a venit la 112 de la un tanar de 18 ani, din orașul Tismana.…