- Marissa Tietsort, o dadaca in varsta de 28 de ani din Statele Unite ale Americii, a ucis un bebelus de doar doua luni. De teama ca fapta ei sa nu fie descoperita femeie i-a spus mamei ca micutul dormea.

- Statele Unite ale Americii, deși reprezinta in investitor de la care ne-am aștepta mai mult, sunt prezente in Romania, deși nu sunt atat de vocale cum ne-am dori, a declarat președintele CCIR, Mihai Daraban, luni, la o conferința de profil, potrivit Mediafax.“Relația cu Statele Unite ale Americii…

- Ionut Dolanescu a anulat pe ultima suta de metri toate spectacolele pe care trebuia sa le sustina in Romania si a plecat de urgenta inapoi in Statele Unite ale Americii. Interpretul si-a cerut scuze si a explicat ce se intampla, de fapt, in viata lui.

- Doi parinți au observat ca la mormantul fiului lor se intampla ceva suspect, așa ca au decis sa instaleze o camera de supraveghere ca sa vada ce se intampla. Oamenii au trait un adevarat șoc atunci cand au descoperit adevarul!

- Valeca face parte din delegatia oficiala cu care Viorica Dancila pleaca in America. Premierul Viorica Dancila va pleca la finalul lunii septembrie pentru cateva zile in Statele Unite ale Americii, la New York, unde va avea o intalnire cu reprezentanți ai mediului de afaceri, organizata de Camera de…

