A avut Tutankhamon tehnologie extraterestră? Descoperirea incredibilă a experţilor Potrivit expertilor de la Institutul de Tehnologie Tsudanuma din Narashino, piatra continuta in manerul pumnalului decorat cu pietre pretioase reprezinta o bucata dintr-un meteorit stravechi, bogat in fier, mangan și nichel.Același model a fost observat și in alte artefacte, precum o sabie veche gasita in Japonia.Cercetatorii au descoperit ca pumnalul a fost fabricat la temperaturi sub 950 de grade Celsius, iar ulterior au fost fixate pietrele prețioase pe maner, printr-un procedeu care a fost adoptat mult mai tarziu in istorie, in Egipt, potrivit Gadgetreport.ro.”Manerul din aur sugereaza originea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

