A avut loc una dintre cele mai ample parade LGBT din lume

- Marsul cu prilejul Mardi Gras din Sydney, una dintre cele mai ample parade LGBT din lume, a avut loc asa cum era prevazut sambata, in ciuda schimbarii locului de desfasurare in contextul masurilor sanitare anti-COVID-19 implementate de autoritati.

- Noua tulpina de coronavirus, cea din Marea Britanie, a fost descoperita și in Cehia, conform Institutului Național de Sanatate. Cercetarile continua pentru a afla cate cazuri de infectare cu tulpina britanica sunt in Cehia. Intr-o conferinta de presa, ministrul sanatatii Jan Blatny a afirmat ca in circa…

- Circa 50 de membri de sindicat ai Federației „Solidaritatea Sanitara” au protestat astazi in fața Prefecturii Buzau. Protestul a inceput cu un moment de reculegere in memoria colegei lor Adelina Andrei , care lucra la UPU din anul 2016 ca asistenta, și care a decedat in urma cu mai bine de o saptamana,…

- Se pare ca Romania este printre cele mai potrivite țari pentru a lucra din „home office” in 2021, asta arata clasamentul Digital Nomad Index , care claseaza țara noastra pe locul trei din acest punct de vedere. Țara noastra ocupa locul trei in clasament datorita faptului ca Romania incepe sa fie vazuta…

- Politologul Alina Mungiu-Pippidi afirma ca incidentele de miercuri din Washington D.C. nu sunt comparabile cu mineriadele din Romania, ci eventual cu protestul din 10 august 2018 din Piata Victoriei. La fel ca la "protestul diasporei", in SUA au iesit in strada cei care au pierdut alegerile si nu…

- Danemarca a identificat 33 de infectari cu noua tulpina de coronavirus care se raspandeste rapid in unele zone din Marea Britanie, potrivit autoritatilor, relateaza Reuters. Institutul de stat pentru vaccinuri (SSI), autoritatea daneza pentru boli infectioase, a afirmat intr-un raport publicat miercuri…

- Circa 150 de tractoare au fost aduse in Piața Marii Adunari Naționale in cadrul unei acțiuni de protest a agricultorilor din toata țara. Echipa de filmare a Noi.md a captat imagini cu drona din PMAN. Agricultorii au spus ca nu vor pleca pina cind nu vor fi auziți, principalele revendicari fiind suplimentarea…