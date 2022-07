Stiri pe aceeasi tema

- Un focar de COVID-19 a fost inregistrat la un centru de refugiați din sectorul Botanica al Capitalei, a anunțat Boris Gilca, șeful Direcției generale asistența medicala și sociala, in cadrul ședinței operative a serviciilor municipale. 12 copii ucraineni cu COVID-19 care erau cazați in acest centru…

- Anul trecut, aproape 69 de mii de turiști straini au vizitat orașul Chișinau, fața de 174 de mii in 2019, inainte sa inceapa pandemia provocata de virusul COVID-19. Statisticile oficiale arata ca 3/4 dintre straini vin in vacanța, aproximativ 20% - in scopuri de serviciu, iar 5% pentru tratament medical.…

- Accident grav in Capitala. In aceasta dimineața, 28 iunie, la ora 05:45, un adolescent de 17 ani, la volanul unei mașini de teren Mitsubishi, a rasturanat o camioneta la intersecția strazii Albișoara cu strada Vasile Alecsandri. Informația a fost confirmata de ofițera de presa a Direcției de Poliție…

- Circa 350 de familii din capitala au primit pe parcursul anului trecut preparate lactate pentru alimentația copiilor cu virsta de pina la un an. Solicitata de agenție, Violeta Balta, șefa de la Sanatate din cadrul Direcției generale asistența medicala și sociala a municipiului Chișinau, a subliniat…

- O noua secție de facturare se propune a fi creata in cadrul Direcției generale transport public si cai de comunicatie din Chișinau pentru a controla vinzarea biletelor și abonamentelor pentru calatoria cu transportul public. Potrivit reprezentantului companiei care a efectuat auditul instituțional al…

- In capitala Moldovei sint organizate consultari publice cu privire la Proiectul Strategia de dezvoltare a turismului municipiului Chișinau. Dupa cum a anunțat primarul general Ion Ceban, Strategia de dezvoltarea a turismului municipiului Chișinau reprezinta un document complex elaborat in scopul identificarii…

- Andrei Pavaloi, șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport a municipiului Chișinau, a anunțat luni, 23 mai, in cadrul ședinței serviciilor municipale din Chișinau, ca in aceasta vara 41 gradinițe din municipiul, inclusiv 5 din suburbii iși vor sista activitatea, pentru o anumita…

- De la lansarea procesului de inscriere a copiilor in clasa intii, pe platforma municipala online au fost depuse peste 6 800 de cereri. Cifra reprezinta circa 73% din numarul de locuri preconizat in instituțiile de invațamint din Chișinau. Informațiile au fost prezentate de catre Andrei Pavaloi, șef…