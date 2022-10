Stiri pe aceeasi tema

- Pentru al doilea an consecutiv, Fundația Comunitara Timișoara și Decathlon lanseaza apelul de proiecte RO Bike Valley, un fond de finanțare pentru promovarea mersului pe bicicleta, educației și inovației in județele Timiș, Caraș Severin și incepand cu aceasta ediție, și județul Arad. Finanțarile celei…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, și omologul ugandez, Yoweri Museveni, și-au trimis reciproc mesaje de felicitare la aniversarea a 60 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice China-Uganda. Prietenia tradiționala dintre China și Uganda rezista la testul timpului și devine tot mai puternica. In…

- Dezvoltatorul imobiliar STC Partners a obținut in septembrie 2022 autorizația de construcție pentru ambele faze ale ansamblului rezidențial Quartier Azuga, impreuna cu pre-certificarea Green Homes, și incepe construcția in aceasta toamna. Quartier Azuga, situat in zona Doamna Ghica din București, a…

- – Tinerii din Generația Z conștientizeaza intr-o proporție mai mare impactul negativ pe care il vor avea schimbarile climatice: 60%, cu mult peste celelalte generații intervievate – Fața de un studiu similar realizat in 2021, anul acesta romanii pun mai mult preț pe comportamentul prietenos cu mediul…

- DSV Romania, filiala a grupului danez DSV, al treilea cel mai mare furnizor global de servicii transport și logistica, anunța inființarea unei noi entitați juridice – DSV Road, companie de transport intern și internațional, și relocarea acesteia intr-un sediu nou, dupa o investiție de 1 milion de euro.…

- Al.Florin Țene Nu de mult am primit de la ziaristul și scriitorul Dumitru Buțoi revista LUCEAFARUL de Vest, avand 28 de pagini,tiparit pe hartie de calitate, in condiții grafice deosebite, cu imagimni color, conținand articole, eseuri și poezii care ne conving ca aceasta revista banațeana se afla in…

- Președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a avut, pe 8 august 2022, o intalnire cu Iusuf Murat, muftiul Cultului Musulman din Romania. Tema principala a intrevederii a fost modul in care ANPC poate verifica daca produsele aflate pe piața din țara noastra, produse aici…

- Rata finala de promovare inregistrata la proba scrisa din cadrul examenului național pentru definitivare in invațamant (sesiunea 2022), dupa soluționarea contestațiilor, este 73,82% (in creștere cu 3,02%, comparativ cu rezultatele inițiale – 70,80%), potrivit www.edu.ro. Astfel, dupa evaluarea contestațiilor…